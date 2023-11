Was würdet Ihr mit einer Billion Dollar machen?

STREAMING: Neue Paramount+ Serie: One Trillion Dollar / Eine Billion Dollar ab 23.November

Habt Ihr Euch nicht auch schon öfter die Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn ich so richtig reich wäre? Vielleicht sogar die reichste Person der Erde? Was würdet Ihr tun, wie würdet Ihr wohl leben?

Der Protagonist aus dem gleichnamigen Roman „Eine Billion Dollar“ John ist im Roman Pizzabote. In der neuen Serie von Paramount+ ist er ein Fahrradkurier in Berlin kommt genau in so eine Lage. Er erbt durch seinen Familienstammbaum, der über 500 Jahre nach Italien zurückreicht, eine Billion Dollar. Das ist eine Zahl die so aussieht: 1.000.000.000.000.

Paramount+ verfilmte den Roman und schuf eine spannende Serie, die fulminant startet. Schon in der ersten Folge erinnert sie stark an James Bond. Zum einen, in der Story an sich, als auch in den Szenen, die in einem abgelegenen italienischen Anwesen spielen. Vergleichen lässt es sich mit dem Schloss Charlottenburg. Neben den Bildern überzeugt Philip Froissant als John. Der Zuschauer kann sich sofort mit dem Schauspieler identifizieren. John ist anfangs ungläubig und scheu. John feiert lieber seinen Geburtstag in seiner Wohnung mit Freunden, als sich um die Probleme der Welt oder seine Zukunft zu kümmern. Ins Team kommen recht schnell Alessandra Mastronardi als Franca und der ziemlich bekannte Oliver Masucci. In seiner Rolle als Investor und Strippenzieher vollbringt er hier ebenso Höchstleistung. Er erhielt 2021 erst den Deutschen Filmpreis für „Enfant Terrible“.

Was läuft in dieser Welt schief

Durch weitere international bekannte Schauspieler basiert die Serie nicht nur auf Berlin. Sie wechselt in Ihren Drehorten bis nach Algerien. Es zeigt sich damit, das Paramount+ eine ganz andere Klasse bedient als vergleichbare Produktionen von Netflix oder Amazon. Das, was Ihr zu sehen bekommt ist von der Klasse, Spannung und Handlungsabfolge nah an einem Blockbuster. Dieser lässt aber gekonnt die Themen der Jetztzeit wie den Klimawandel mit einfließen. Feinherb weist die Serie darauf hin, was in dieser Welt schief läuft.

Vom ersten Moment an, spätestens aber als eine Investmentfirma gegründet wird, die Ihren Hauptsitz in einem alten Berliner Kraftwerk finden wird, fiebert Ihr als Zuschauer mit. Man kann es kaum erwarten bis die ersten Gefechte gegen den internationalen Finanzkapitalismus, den Klimawandel und die Umweltverschmutzung aufgenommen werden.

Sechs Folgen Eine Billion Dollar

Die Staffel hat 6 Folgen á 50 Minuten und lässt sich ab 23.November über ein Abo bei Paramount+ streamen. Wer Paramount+ noch nicht kennt, die Firma gehört zu den 5 Major-Studios aus Hollywood. Sie hat eine Geschichte, die bis ins Jahr 1912 zurückreicht. In Deutschland gibt es den Streaming-Service Paramount+ seit Dezember 2022.

Als BlackWeek Deal könnt Ihr den Streamingdienst für 3,99 EUR/Monat für 3 Monate ausprobieren, gilt bei Abschluss bis 27.11.2023. Das Angebot gibt es hier: Paramount+ Deutschland – Streame Blockbuster, neue Originals und Serien-Hits. (paramountplus.com)

Teil 1 und 3 der Serie feierten am 17.November Weltpremiere im Kino International. Unser Autor war vor Ort und hat sich begeistern lassen.