Wie dein Fahrverhalten deine KFZ-Versicherung beeinflussen sollte

Die Nutzung von Fernbussen oder die Suche nach Mitfahrgelegenheiten bietet dir zahllose Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Trotzdem wirst du oft nicht auf dein eigenes Auto verzichten wollen, beispielsweise um kleine Strecken zur Arbeit oder Universität zurückzulegen. Wenn du häufig unsere Webseite und die hier präsentierten, mobilen Lösungen nutzt, hat dies Einfluss auf die Wahl deiner Autoversicherung. Wir zeigen dir, worauf du bei der Tarifwahl achten solltest und wie du deinen persönlichen Top-Tarif online findest.

Häufig mitfahren, wenig selbst fahren

Wenn du bei der Suche nach attraktiven Angeboten zum Mitfahren oder tollen Fernbus-Verbindungen bei uns fündig wirst, kannst du auf vielen Fahrtstrecken dein eigenes Auto stehen lassen. Viele Nutzer unserer Seite gehen nach einem klaren Konzept vor: Wenn es um Fernreisen geht, möchten sie gerne die günstigen Konditionen eines Fernbusses oder einer Fahrgemeinschaft nutzen. Das eigene Auto wird für kürzere Strecken genutzt, beispielsweise im Stadtverkehr oder auf kleinen Ausflügen.

Bereits beim Kauf deines Autos spielen solche Überlegungen ein. Wenn du weißt, dass du bei langen Reisen eher auf einen Fernbus zurückgreifen und sparen willst, wirst du kein großes und PS-starkes Auto benötigen. Vielleicht denkst du über einen Kleinwagen nach, mit dem du die Parkplatzsituation in der Innenstadt einfacher meisterst. Mache dir vor einem Kauf rechtzeitig Gedanken, wie und wann du dein Auto nutzt. Eine Überlegung, die auch für deine KFZ-Versicherung wichtig ist.

Ohne Versicherungsschutz geht es nicht

Ob klassischer Benziner oder modernes E-Fahrzeug, auf einen Versicherungsschutz für dein Fahrzeug kannst du in Deutschland leider nicht verzichten. Trotzdem muss deine Autoversicherung nicht teuer sein, speziell wenn du dein Fahrzeug eher selten oder auf kurzen Strecken nutzt. Dein Tarif in jeder KFZ-Versicherung berechnet sich durch eine Vielzahl von Faktoren. Hierbei fließt an vielen Stellen ein, wie und wann du dein KFZ nutzt.

Schon beim Kauf kannst du durch die Typklasse Einfluss auf die Kosten der Versicherung nehmen, was wir gleich genauer beschreiben. Außerdem berücksichtigen die meisten Versicherungen die sogenannte Fahrleistung. Hiermit ist gemeint, wie viele Kilometer pro Jahr du tatsächlich mit deinem Auto unterwegs bist. Die Logik hierhinter: Je seltener du dein Fahrzeug nutzt, umso unwahrscheinlicher ist es, dass du in eine Schadenssituation verwickelt wirst.

Auch wenn es ohne Versicherungsschutz nicht geht, musst du nicht unnötig teuer für diesen bezahlen. Im Folgenden zeigen wir dir ein paar Stellschrauben auf, wie du gerade als häufiger Nutzer von Fernbussen oder Mitfahrgelegenheiten die Kosten für deine KFZ-Versicherung auf einem geringen Niveau halten kannst.

Haftpflicht und Kasko-Leistungen abwägen

Die Absicherung deines Fahrzeugs ist verpflichtend vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Dies bezieht sich auf die KFZ-Haftpflichtversicherung, damit dein Unfallgegner bei einem von dir herbeigeführten Schaden sein Geld bekommt. Für deinen eigenen Schutz kannst du Kaskoleistungen abschließen, die dir einen Schadenersatz z. B. bei Sturm- und Hagelschäden oder einem Diebstahl zusichern. Auch dein eigener Schaden nach Unfällen, die du selbst herbeigeführt hast, fallen in den Kaskobereich.

Gerade bei einem selten genutzten und älteren Auto solltest du überlegen, ob du auf Kaskoleistungen verzichten willst. Kommt es zu einem größeren Schaden an deinen KFZ, lohnt die Reparatur im Regelfall nicht mehr. Hierdurch würdest du kaum mehr Leistungen aus dem Vollkaskobereich beanspruchen. Auch das Risiko eines Diebstahls ist bei älteren Fahrzeugen oder Kleinwagen etwas geringer.

Wie sehr dein Fahrzeug dem Risiko von Elementarschäden wie Hagel oder Sturm ausgesetzt ist, hängt von deiner Wohn- und Parksituation ab. Vielleicht steht dein Auto gut geschützt in einer Garage oder unter einem Carport auf einem eigenen Grundstück. In diesem Fall ist das Risiko geringer, dass du einen Teilkaskoschaden erleidest. Natürlich kannst du diesen Schutz zusätzlich abschließen, damit du auf allen Fahrtstrecken gut abgesichert bist. Wenn es ums Sparen geht, solltest du alle Kaskoleistungen einer Versicherung genau auf den Prüfstand stellen.

Die Typklasse deines Kurzstrecken-Fahrzeugs beachten

Wer viel mit seinem Auto unterwegs ist und lange Strecken zurücklegt, achtet neben Dynamik und Fahrkomfort auf Marke und Baureihe. Gerade im Business-Bereich möchten die meisten Fahrer mit einer namhaften Marke als Dienstfahrzeug punkten. Dies kann bei einem selten genutzten Fahrzeug für deine Kurzstrecken anders sein. Vielleicht ist es dir sogar vollkommen egal, von welchem Hersteller dein gelegentlich genutztes Auto ist.

Ist dies der Fall? Dann solltest du dich mit dem Thema Typklassen befassen. Diese werden jährlich von der Versicherungsbranche festgelegt und von allen Versicherungen gleichermaßen angewandt. Gemeint ist mit der Typklasse, welche Baureihen besonders häufig in Schadenssituationen verwickelt sind. Da hier das Risiko für die Versicherungen größer ist, zahlst du für solche Autos höhere Beiträge.

Die Typklassen für das kommende Jahr werden immer im Spätsommer veröffentlicht. In sie fließen die Unfall- und Schadensstatistiken des abgelaufenen Jahres ein. Wenn du dir einen Gebrauchtwagen kaufen willst und du keine bestimmten Markenvorlieben hast, schaue dir frühzeitig diese Statistiken an. So kannst du dich ganz gezielt nach Fahrzeugen umschauen, die selten in Schadensfälle verwickelt sind und hierdurch günstig versichert werden können.

Die Fahrleistungen pro Jahr

Wie oben angedeutet, belohnen dich die meisten KFZ-Versicherungen durch niedrigere Beiträge, wenn du dein Fahrzeug vergleichsweise selten nutzt. Die meisten Versicherer vertrauen auf ein gestaffeltes System, bei dem du angibst, wie viele Kilometer du voraussichtlich im nächsten Jahr fährst. Wähle zwischen 3.000, 6.000, 9.000 oder weiteren Kilometern aus. Solltest du im Laufe eines Jahres feststellen, dass die angegebene Anzahl nicht ausreicht, kannst du den Wert nachträglich noch anpassen.

Eine niedrige Fahrleistung ist eine der besten Möglichkeiten, um deine Kosten für die KFZ-Versicherung niedrig zu halten. Wenn du auf Fernbusse und andere Alternativen für lange Fahrtstrecken vertraust, bleiben deutlich weniger Kilometer als Fahrleistung für deine kurzen Strecken übrig. Ideal also, um deiner Versicherung eine seltene Fahrzeugnutzung anzuzeigen und hierdurch einen Rabatt auf deinen Jahresbeitrag zu erhalten.

Der Fahrerkreis

Ein weiterer, wichtiger Ansatzpunkt zur Reduktion deiner Kosten ist der eingeschränkte Fahrerkreis. Grundsätzlich kann dein Auto jeder Nutzen, der einen Führerschein hat. Je mehr Personen dein Auto nutzen, umso häufiger ist es im Straßenverkehr unterwegs und umso größer ist das Risiko eines Schadens. Dies gilt speziell, wenn junge Personen dein Fahrzeug nutzen. Diese haben ihren Führerschein erst seit kurzem und gelten durch die fehlende Fahrerfahrung als besonderes Risiko für die Versicherer.

Mit der Einschränkung des Fahrerkreises kannst du der Versicherung anzeigen, dass nur ganz bestimmte Personen das versicherte Fahrzeug nutzen. Im Idealfall bist du es vielleicht alleine, wodurch du den größten Rabatt erhalten würdest. Vielleicht nutzt neben dir auch dein Partner das Auto, der schon länger seinen Führerschein besitzt. Auch dies würde bei den meisten Versicherungen noch zu einem guten Rabatt führen.

Große Unterschiede in der Rabattierung gegeben

Fahrleistung und Fahrerkreis sind nur zwei Faktoren, mit denen Versicherungen Rabatte an ihre Kunden weitergeben. Die Konkurrenz zwischen den Versicherern in Deutschland ist groß, so dass über die letzten Jahre immer neue Rabatte und Angebote entstanden sind. Viele können für dich interessant sein, unabhängig davon, ob du dein Fahrzeug nur auf Kurzstrecken oder häufiger nutzt. Typische Rabattarten bei vielen Versicherungen sind:

– Werkstatt-Bindung bei der Instandsetzung deines Fahrzeugs

– Rabatte für Schwerbehinderte

– günstigere Absicherung deines Zweitwagens

– Rabatte für Eigenheimbesitzer

– Rabatte für Garagen und Carports

Manche Versicherungen bieten exotische und ungewohnte Rabattarten an, die sich individuell für dich lohnen können. Wie du selbst siehst: Voreilig solltest du deine KFZ-Versicherung nicht abschließen, um dir nicht sinnvolle und lohnenswerte Rabatte für deinen Jahresbeitrag entgehen zu lassen. Dank eines schnellen und sachlichen Vergleichs der Tarife im Internet hast du eine gute Möglichkeit, dich über die verschiedenen Versicherungen mit ihrem jeweiligen Angebot im KFZ-Bereich zu informieren.

Durch den Tarifvergleich online die KFZ-Versicherung verstehen

Wenn du einen Vergleich für die beste Autoversicherung im Internet durchführen willst, ist auf ein seriöses und renommiertes Portal zu achten. Dies gibt dir die Sicherheit, das ein wirklich unabhängiger Vergleich stattfindet und die Tarife in der Datenbank des Portals dem neusten Stand entsprechen.

So kannst du die richtige KFZ-Versicherung bei Verivox finden, die als Vergleichsplattform seit vielen Jahren in Deutschland geschätzt wird. Verivox hilft Kunden nicht nur bei der Suche nach der besten Autoversicherung, sondern ermöglicht auch Vergleiche in anderen Lebensbereichen. Durch wenige Eingaben, für die du kein Fachwissen in der Versicherungsbranche benötigst, erhälst du einen leicht verständlichen Überblick über die individuell besten Autoversicherung.

Falls du einzelne Fragen bei dem rechnerischen Vergleich nicht verstehst, findest du jeweils umfassende Erklärungen hierzu. Durch diese Fragen erfährst du noch einmal zusätzlich, was alles in die Tarifierung für eine Autoversicherung einspielt und wovon du profitieren kannst. Denke daran, diese Art von Vergleich auf Plattformen wie Verivox jedes Jahr durchzuführen. Schließlich passen alle KFZ-Versicherungen ihre Tarife immer wieder an und binden die neusten Schadensstatistiken ein.

Dein individuelles Fahrverhalten noch besser berücksichtigen

Wie du erkennst, lassen alle Versicherungen Statistiken rund um Schäden und Unfälle in ihre Tarife einfließen. Doch was ist, wenn du eine wirklich individuelle Bewertung deines Fahrverhaltens wünschst? Vielleicht fährst du besonders sicher oder nutzt dein Auto wirklich nur für wenige Fahrten pro Jahr mit wenigen Hundert Kilometern Länge. In diesem Fall kannst du über die individuelle Auswertung deines Fahrverhaltens nachdenken, woraus sich deine persönlichen Versicherungskosten ergeben.

Seit wenigen Jahren ist die Telemetrik in der KFZ-Versicherung angekommen. Bei dieser wird elektronisch dein Fahrverhalten durch die Versicherung erfasst. Auf Basis deiner ganz persönlichen Fahrzeugnutzung findet die Kalkulation deines Tarifs statt. Was manche Datenschützer kritisch sehen, bietet verschiedenen Fahrern je nach Nutzung ihres Autos tatsächlich ein großes Einsparpotenzial.

Pauschal lässt sich nicht sagen, ob ein Telematik-Tarif gut oder schlecht für dich ist. Zunächst solltest du überlegen, wie weit dir der Schutz deiner Daten wichtig ist. Schließlich erfährt die Versicherung bei der Auswertung der elektronischen Daten einiges über dein Verhalten hinter dem Steuer. Gerade bei einer seltenen Nutzung deines KFZ und das hiermit verbundenen Sparpotenzial ist ein Nachdenken über diese Form der Tarifierung durchaus lohnenswert.

Veränderungen deines Fahrverhaltens rechtzeitig erkennen

Das Leben bringt viele Veränderungen mit sich. Dies gilt sicherlich auch für die Art und Häufigkeit deiner Fahrzeugnutzung. Vielleicht bist du bislang häufig mit dem eigenen Auto in den Urlaub gefahren und denkst jetzt über die preiswerte Alternative mit einem Fernbus nach. Oder umgekehrt: Je nach Reiseziel findest du nicht gleich den passenden Mitreisenden und bist auf dein eigenes Fahrzeug angewiesen.

Wann immer du erkennst, dass sich deine Art zu Fahren und zu Reisen ändern, solltest du dies in deine KFZ-Versicherung einfließen lassen. Durch die Vielfalt an Tarifen und Rabatten bietet sich eine zeitnahe Anpassung an, damit du kein teures Geld für ein altes Fahrverhalten zeigst. Was beim Kauf deines neuen Fahrzeugs für den Stadtverkehr oder einen gehobenen Reisekomfort gilt, sollte bei der Versicherung genauso gelten.

Und was passiert, wenn sich dein Fahrverhalten ändert, dein Auto jedoch gleichbleibt. Dann teile deine neuen Vorlieben rechtzeitig deiner Versicherung mit. Es kann eventuell nötig sein, die Fahrleistung, die Anzahl der Fahrer oder andere Faktoren deines bestehenden Vertrags anzupassen. Dies führt zu einem höheren oder niedrigen Beitrag. In jedem Fall bist du aber verpflichtet, solche Änderungen mitzuteilen.

Vergleich der KFZ-Versicherung jährlich durchführen

Der Wechsel in eine neue und günstige KFZ-Versicherung passend zu deinem Fahrverhalten gelingt leider nicht von heute auf morgen. Sofern du dein Auto nicht abmeldest und ein neues Auto kaufst, bist du an einen Wechsel zum Jahreswechsel gebunden. Bis zum Stichtag 30. November kannst du deinen bestehenden Vertrag kündigen und zum neuen Jahresstart den Schutz einer anderen, günstigeren Versicherung nutzen.

Da sich nicht nur durch die Typklasse jedes Jahr Veränderungen in der Tarifierung ergeben, ist ein jährlicher Vergleich aller KFZ-Tarife ratsam. Zusammen mit eventuellen Änderungen in deinem Fahrverhalten solltest du spätestens im Spätherbst einen neuen Vergleich durchführen. Dieser zeigt dir, ob deine aktuelle Autoversicherung immer noch die beste Wahl für dich ist.

Denke immer daran: Alleine nach dem günstigsten Preis zu suchen, ist selten die beste Lösung. Schließlich möchtest du dich im Schadensfall auf eine starke Hilfe und umfassende Leistungen verlassen können. Lege deshalb im Vorfeld fest, was du von deiner Autoversicherung erwartest. Von diesem Standard ausgehend solltest du eine Optimierung des Jahresbeitrags anstreben.

Beim Versichern sparen und mehr Geld zum Reisen behalten

Dank Online-Plattformen wie Verivox ist der jährliche Vergleich in wenigen Minuten erledigt. Diese Zeit solltest du dir nehmen, schließlich stehen bares Geld und tolle Einsparungen auf dem Spiel. Was du durch eine günstigere Versicherung einsparst, kannst du später in eine Urlaubsreise oder sonstige Unternehmung stecken. Zu dieser bringen dich Fernbus & Co. sicher und preiswert hin.