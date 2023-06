Tü-Tü und Zack-Zack: Ein Blick in die fast vergessenen Karrieren von Wilhelm Bendow und Hubert von Meyerinck

»Tü-Tü und Zack-Zack« wirft ein helles Licht auf die fast vergessenen Karrieren zweier Bühnen- und Filmkünstler, die schon vor mehr als 100 Jahren ihr Publikum begeisterten, aber heute leider fast in Vergessenheit geraten sind: Wilhelm Bendow (1884-1950) und Hubert von Meyerinck (1896-1971).

Wilhelm Bendow mag vielen heute nur noch als Stimme im Loriot-Cartoon »Auf der Rennbahn« bekannt sein. Doch Bendow war weit mehr als das. Bereits in den 1920er Jahren schrieb er den berühmten Sketch und präsentierte ihn mit verschiedenen Partnern auf der Bühne.

Sein Bühnenschaffen war von beeindruckender Vielfalt geprägt. Zudem wirkte er zwischen 1912 und 1947 in über 100 Filmen mit, unter anderem als Mondmann in der renommierten UFA-Produktion von 1943, »Münchhausen«.

Auch Hubert von Meyerinck kann auf eine beeindruckende Filmkarriere zurückblicken. Zwischen 1919 und 1971 stand er in über 300 Filmen vor der Kamera, darunter in Klassikern wie den »Spessart«-Filmen, einigen Filme der »Edgar Wallace«-Reihe, in »Ein Mann geht durch die Wand« oder in Billy Wilders »Eins Zwei Drei«. Doch auch auf der Bühne brillierte Meyerinck in Rollen wie Mephisto in »Faust«, Mackie Messer in der »Dreigroschenoper« oder Agamemnon in »Die schöne Helena«. In den 1920er Jahren begeisterte er zudem mit Auftritten in Revuen von Friedrich Hollaender und im Kabarett.

»Tü-Tü und Zack-Zack« entführt die Leser auf eine spannende Zeitreise in das Leben dieser beiden Künstler. Auch wenn sie nie im heutigen Sinne als Stars galten, haben sie im kulturellen Trubel der Weimarer Republik und darüber hinaus tiefe Spuren hinterlassen. Sogar im Schatten des Nationalsozialismus konnten sie dank ihrer Popularität bestehen, obwohl sie aufgrund ihrer Homosexualität unter Beobachtung standen und mit Problemen zu kämpfen hatten.

Das Buch ist ab sofort erhältlich und kann in jeder Buchhandlung zum Preis von 22,00 Euro bestellt werden. Wer das Buch schnell oder/und signiert in den Händen halten möchte, kann es über www.matthias-gerschwitz.de/zackzack direkt beim Autor erwerben – E-Mail genügt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in diesem Fall zusätzlich 3,00 Euro für Porto und Verpackung anfallen.

Für alle, die die Präsentation des Buchs gerne live erleben möchten, gibt es auf der Webseite eine Liste von Terminen. Der erste ist am Samstag, den 8. Juli um 20 Uhr auf der Studiobühne der Eutiner Festspiele (www.eutiner-festspiele.de). Mit Hilfe von Filmausschnitten, Tondokumenten, Fotos und zeitgenössischen Texten lässt Matthias Gerschwitz das Leben dieser beiden Kabarettisten, Komiker und Schauspieler sowie ihre Zeit Revue passieren lassen. Tickets zum Preis von 15,00 Euro können über den Link zu den Eutiner Festspielen bestellt werden.