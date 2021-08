Neue Hotels im US-Bundesstaat Georgia sagen „Welcome y’all“

Im US-Bundesstaat Georgia gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Unterkünften, die Gästen eine Auszeit vom Alltag und einzigartige Erlebnisse bieten. Auch 2021 eröffneten im Peach State mehrere bemerkenswerte Hotels, bei denen weitaus mehr als nur eine perfekte Nachtruhe im Zimmerpreis inkludiert ist.

So checken Gäste im allerersten Hotel im historischen Zentrum von Thomasville ein, erleben eine neue Unterkunft mit Dachterrasse am Flussufer in Columbus oder ein neu erbautes Strandresort auf Georgias geschichtsträchtiger Insel Jekyll Island. In der Hauptstadt Atlanta warten ebenfalls zwei neue Boutiquehotels – eines davon mit frivoler Geschichte – in den angesagten Stadtvierteln Buckhead und Old Fourth Ward auf Gäste.

Südstaatencharme im Herzen von Thomasville

Zum ersten Mal seit 100 Jahren gibt es ein Hotel im historischen Stadtzentrum von Thomasville. Das malerische Städtchen im Süden Georgias freut sich über die Eröffnung des neuen Courtyard Thomasville Downtown. Das vierstöckige Hotel verfügt über 107 Zimmer, aus denen Gäste auf Sehenswürdigkeiten wie Kirchtürme, die Kuppel des Gerichtsgebäudes, den Wasserturm, Geschäfte mit lokalem Kunsthandwerk und idyllische Straßen blicken.

Als Ode an die Kunstgemeinde der Stadt werden zusammen mit dem Center for the Arts im ersten Stock des Hotels Werke von ortsansässigen Künstlern ausgestellt. Vor dem Gebäude erinnert ein Brunnen an William A. Watt Sr., der in seiner Zeit als Bürgermeister des Städtchens nach dem zweiten Weltkrieg Lebensmittel und weitere Hilfsgüter nach Lüneburg transportieren ließ, das damals von Thomasville als Schwesterstadt auserkoren wurde.

Entspannen am Chattahoochee River

Direkt am Ufer des Chattahoochee spiegelt das neue Hotel Indigo Columbus at Riverfront Place die Geschichte des Viertels wider und steht ganz im Zeichen der lokalen Kultur. Das Hotel bietet neben 107 Gästezimmern, einem beheizten Swimmingpool und rund um die Uhr geöffnetem Fitnesscenter zudem das Farm-to-Table-Restaurant „Denim & Oak“ sowie die Bar „Eighteen 85“.

Diese befindet sich auf dem Dach des siebenstöckigen Gebäudes und gewährt Besuchern einen 180-Grad-Blick auf den Fluss sowie die Stadt. Durch seine günstige Lage in Uptown Columbus erreichen Gäste vielzählige Restaurants, Geschäfte und Freizeitaktivitäten schnell und bequem zu Fuß.

Alt trifft neu in Atlanta

In Atlanta entstehen durch die Renovierung bestehender Immobilien immer wieder neue Hotels, sodass sich das Nächtigungsangebot von Georgias Hauptstadt fortlaufend weiterentwickelt. Für das Kimpton Sylvan Hotel wurde ein historisches Wohngebäude aus den 1950er Jahren in ein Boutique-Hotel mit 217 Zimmern im modernen Mid-Century Stil verwandelt.

Es liegt im gehobenen Stadtteil Buckhead, der auch das Beverly Hills des Südens genannt wird, und verfügt über ein Restaurant und eine Bar im Erdgeschoss, einen Innenhof, wo Essen und Getränke serviert werden, einen großen Garten mit Sitzecken und Pool sowie eine Lounge auf dem Dach. Im hippen Viertel Old Fourth Ward, unweit vom Geburtshaus von Dr. Martin Luther King Jr., eröffnete im Mai 2021 das Wylie Hotel.

Das vollständig renovierte Boutiquehotel befindet sich in einem ehemaligen Gästehaus aus den 1920er Jahren und heißt Besucher in 111 Zimmern willkommen. Das Restaurant Mrs. P’s Bar & Kitchen erinnert an Atlantas erste Drag Bar – Mrs. P’s Tea Room – die einst im Untergeschoss des historischen Anwesen beheimatet war.

Strandresort auf Jekyll Island

Am idyllischen Strand von Jekyll Island eröffnete im Juni 2021 ein neues Resort, das zwei Marriott-Marken unter einem Dach vereint: Das Courtyard Jekyll Island mit 120 Zimmern und das Residence Inn Jekyll Island mit 89 Studios und Suiten.

Zu den Annehmlichkeiten der beiden Häuser gehören der größte Pool auf Jekyll, ein Planschbecken für Kinder, Feuerstellen, ein Bistro-Restaurant, eine Bar, ein Restaurant mit Innen- und Außenbereich sowie ein Fitnesscenter. Der Strand liegt den Gästen direkt zu Füßen und auch das historische Viertel der Insel sowie weitere Sehenswürdigkeiten sind nicht weit entfernt.