Leben und arbeiten in Spanien – Darauf muss man achten

So findet man eine Spanien eine Immobilie

Bevor man in ein anderes Land auswandern kann, benötigt man eine Unterkunft. Dementsprechend sollte man sich möglichst rechtzeitig um eine Immobilie kümmern. In großen Städten Spaniens wie Madrid und Barcelona gestaltet sich die Wohnungssuche äußerst schwierig. In diesem Fall muss man sich mit einem extremen Wohnungsmangel konfrontieren. Möchte man hingegen ein Haus kaufen, kann man sich über die deutlich gesunkenen Preise freuen. Experten empfehlen, die spanischen Vermieter persönlich kennenzulernen. Vor allem Immobilien an der Costa Blanca im Südosten des Landes sind bei Auswanderern sehr beliebt.

Wie kann man seine Zeit in Spanien verbringen?

Wer in Spanien leben und arbeiten möchte, der muss wissen, wie er seine sonstige Freizeit genießen kann. Ob das aufregende Nachtleben, die Zeit am Strand oder spannende Stadttouren: Spanien hat einiges zu bieten. Ebenso hat Spanien eine große Auswahl an Festivals, Live-Konzerten und großartigen Veranstaltungen zu bieten. Doch auch in Sachen Sport kann man den Spaniern nichts nachmachen. So gibt es unzählige Outdoor-Aktivitäten, die man ausüben kann. Wie wäre es mit Ski-Fahren in den Pyrenäen oder Kitesurfen im Mittelmeer? Je nachdem, in welcher Region man leben möchte, gibt es unterschiedliche Sportmöglichkeiten.

Alles über die Gesellschaft Spaniens

Das spanische Volk gilt allgemein als sehr aufgeschlossen und gastfreundlich. In Spanien wird auf fast nichts mehr Wert gelegt als auf den Freundeskreis. So gehört es zum festen Bestandteil des Tages, dass man sich mit seinen Freunden trifft und gemütlich den Abend ausklingen lässt. Auch als Auswanderer wird man in der Regel schnell in den Bekanntenkreis aufgenommen, sodass man sich diesbezüglich keine Sorgen machen muss. Außerdem gelten Spanier als hilfsbereit. Sie stehen einem unterstützend zur Seite, auch wenn man bürokratische Hürden meistern muss.

So kann man in Spanien arbeiten

Möchte man in Spanien arbeiten, wird man schnell feststellen, dass auch hier Fachkräfte fehlen. Dies hängt zum einen mit den Schwächen im spanischen Bildungssystem und zum anderen mit den Unternehmen, die zunehmend auf Internationalisierung setzen, zusammen. Wer also hoch qualifiziert ist, der hat auf dem spanischen Arbeitsmarkt sehr gute Chancen. Doch auch wer gute Sprachkenntnisse besitzt, kann in Spanien Karriere machen. Da immer mehr Unternehmen international agieren wollen, schauen sie vor allem auf Menschen, die Fremdsprachen sehr gut beherrschen. Im Tourismussektor haben multilinguale Talente ebenfalls sehr gute Chancen. Da vielen Spaniern die Sprachfähigkeiten fehlen, werden von den Unternehmen sehr gerne Leute aus dem Ausland eingestellt.