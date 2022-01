Barcelona als Hotspot für Reisende

Da Barcelona einer der europäischen Hot-Spots für Reisende ist, ist es nicht verwunderlich, dass das Angebot an unterschiedlichen Unterkünften genauso bunt und breit gefächert wie die Stadt selbst ist. Von Ferienwohnungen Barcelona und Tourismusbüro in Barcelona bis zu Hotels im gesamten Stadtgebiet gibt es dementsprechend viele.

Von Gaudí bis Messi, von hoch aufragender Architektur, von einem Besuch am Meer bis hin zu seiner einzigartigen Küche – Barcelonas To-Do-Liste ist so reichhaltig wie seine sonnigen Tage. Es ist eine Stadt, die das Mittelalterliche nahtlos mit den modernsten Spektakeln verbindet. An Attraktionen mangelt es der katalanischen Hauptstadt auf gar keinen Fall. Hier finden Sie bildende Kunst, einzigartige Parks, Räume für darstellende Künste und vieles mehr.



Barcelona im Sommer

Die meisten Touristen besuchen Barcelona im Sommer – in der warmen Jahreszeit bedeutet dies ein lebhaftes Treiben auf den Straßen und heißes Wetter über 30 Grad (Was natürlich auch großartiges Strandwetter bedeutet). Die Winter sind mild und die Temperaturen liegen im Durchschnitt knapp über 10 Grad Celsius. Der späte Frühling und der Frühherbst bringen großartiges Wetter und weniger Menschenmassen als der Sommer, daher sind dies die besten Zeiten für einen Besuch.



Es ist leicht zu verstehen, warum die Menschen das Leben in Barcelona lieben und dass Freude in der Luft liegt. Es ist immer etwas los und Sie werden ständig Leute draußen in den Straßen, Parks und Cafés sehen, die das Leben genießen.

Barcelona ist ohne jeden Zweifel eine wunderschöne Stadt und beherbergt einige der beeindruckendsten architektonischen Sehenswürdigkeiten in ganz Europa.



Der älteste und berühmteste Stadtteil von Barcelona ist das Gotische Viertel (Barri Gòtic). Hier finden Reisende viele der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, darunter die Kathedrale von Barcelona sowie die Ruinen römischer Siedlungen, aus denen die Stadt einst hervorgegangen ist.



Gleich neben dem Barri Gòtic liegt Las Ramblas – eine Fußgängerzone, die von Geschäften, Cafés und Restaurants gesäumt ist. Dies ist der touristische Mittelpunkt Barcelonas, weswegen hier Tag und Nacht das Leben tobt. Hier findet sich auch „La Boqueria“ – ein riesiger Indoor-Markt, der als einer der besten seiner Art auf der Welt gilt. Wer es nach dem bunten Treiben lieber etwas ruhiger haben möchte, besucht am besten den Plaça Reial – ein wunderschöner Platz in der Nähe von Las Ramblas.

El Born – Das angesagteste Viertel der Stadt

El Born ist wohl das angesagteste und künstlerischste Viertel in Barcelona. Neben seinen Restaurants, Tapas-Bars, avantgardistischen Galerien, schicken Cafés und Vintage-Läden beherbergt dieses Viertel die beeindruckende Kirche Santa Maria del Mar und den Santa Caterina-Markt. Hier finden Sie auch viel von Barcelonas berühmtem Nachtleben, was ebenfalls einen besonderen Stellenwert im Leben der Bewohner einnimmt. Dies ist einer der Hauptgründe, warum vor allem viele junge Menschen nach Barcelona strömen. Die Nacht beginnt erst gegen 22 Uhr und die Restaurants sind auch noch spät nach Mitternacht gut besucht. Dann geht es in die Bars und anschließend in die Clubs bis in die frühen Morgenstunden.

Wem weniger nach feiern ist, kann den kommenden Morgen alternativ natürlich auch in einem der unzähligen Cafés begrüßen – Frühstück inklusive. Nach einer lebhaften Nacht bietet sich ein Entspannungstag an einem der vielen Strände an, die zu den schönsten Europas gezählt werden. Wer noch etwas mehr Ausdauer übrig hat, kann aber auch noch einen Besuch im Museum einplanen, von denen es in der Stadt viele gibt. Von der Fundació Joan Miró in Montjuïc, oder dem Museu Picasso, in denen unzählige Werke ihrer namensgebenden Künstler ausgestellt sind, über das Maritim- zum Schokolademuseum findet sich in Barcelona etwas für jede kulturelle Geschmacksrichtung.



Es wäre jedoch kein Barcelona-Besuch komplett, ohne das Wahrzeichen der Stadt, die Sagrada Família gesehen zu haben. Gaudís außergewöhnliche Kathedrale, die der Heiligen Familie geweiht ist – auch bekannt als die größte unvollendete Kirche der Welt. Es empfiehlt sich hierbei uneingeschränkt, rechtzeitig ein Ticket zu buchen – die Termine werden bereits drei Monate im Voraus vergeben.



