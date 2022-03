Warum gehen Menschen zur Haartransplantation in die Türkei?

Die Kosten für eine Haartransplantation in der Türkei sind aufgrund von Währungs Unterschieden und günstigen Kosten recht günstig. Was auf die Haartransplantation kosten in der Türkei einen Einfluß hat, sind die Arzt, Krankenhaus, Hotel und Transferkosten, die ja von der jeweiligen Klinik in türkischer Lira bezahlt wird. Dafür bekommen die Patienten aber einen sehr guten Service in den mit A plus ausgewerteten Anlagen, welches die europäischen Standards entsprechen. Die Haarspezialisten sind sehr erfahren. Wo Sie bei dem Haarspezialist für die Behandlung ankommen sind Sie nicht alleine, sondern Sie bekommen einen persönlichen Ansprechpartner, die Deutsch spricht und Sie während Ihres Aufenthalts begleiten wird. Und dieser Service ist auch bei Ihrem Paket inklusive. Ein anderer Grund, warum die Haartransplantation kosten in der Türkei günstig sind, sind die Vielzahl an Patienten, die jährlich anreisen. Um den Paket noch günstiger zu bekommen, können Sie in einer Gruppe kommen oder einem Freund mitnehmen, so dass Sie von unserem Gruppenrabatt profitieren. Wenn man die Flüge rechtzeitig bucht, bekommen die Patienten einen sehr guten Angebot sozusagen eine Gute Auswahl an Flugoptionen. Die Haartransplantation dauert in etwa 8 Stunden und wird unter Lokaler Narkose durchgeführt. Es gibt verschieden Methoden, wie die FUE und DHI Methode. Bei der DHİ übernachten die Patienten, 3 Nächte in der Türkei. Die wichtigsten Phasen von der Transplantation werden von den Trichologisten selber durchgeführt. Das sind die Kanal Eröffnen und die Grafts rausnehmen.

Sie sollten sich bei dem jeweiligen Klinik nach Patientenbewertungen, Vor und Nachher Bilder, nach der jeweiligen Webseite und nach der Erfahrung des jeweiligen Haarspezialisten informieren, so dass Sie in guten Händen sind.

Kahlheit bei Männern hängt mit Ihren Genen und männlichen Sexualhormonen zusammen. In der Regel verläuft sie nach dem Muster eines zurückweichenden Haaransatzes und einer Ausdünnung der Haare am Scheitel. Jede Haarsträhne sitzt in einem winzigen Loch (Hohlraum) in der Haut, dem sogenannten Follikel.

Es gibt keine Heilung für die männliche Glatzenbildung, aber einige Medikamente können die Krankheit verlangsamen. Minoxidil ist eine von der FDA zugelassene, rezeptfreie Behandlung, die Sie auf Ihre Kopfhaut auftragen. Es verlangsamt den Haarausfall und hilft einigen Männern, neue Haare wachsen zu lassen. Sobald Sie die Behandlung absetzen, setzt der Haarausfall jedoch wieder ein.

Je nach Ort und Ausmaß des Haarausfalls kann Ihr Hautarzt eines dieser Verfahren (oder beide) empfehlen:

Wenn Sie nach einer dauerhaften Lösung suchen, sollten Sie eine Haartransplantation in Betracht ziehen. Bei diesem Verfahren werden keine Haare mehr von einem Teil Ihrer Kopfhaut zu einem anderen verpflanzt. Mit einer Haartransplantation können Sie heute dauerhafte, natürlich aussehende Ergebnisse erzielen.

Plättchenreiches Plasma (PRP): PRP ist zwar keine dauerhafte Lösung, doch können Erhaltungsbehandlungen dazu beitragen, das Ergebnis zu erhalten.

PRP kann allein oder vor einer Haartransplantation verabreicht werden, um die Ergebnisse zu verbessern.

Wenn Ihr Dermatologe PRP für Sie empfiehlt, können Sie Folgendes erwarten. Eine kleine Menge Ihres Blutes wird abgenommen und in ein Gerät gegeben, das die roten Blutkörperchen vom Plasma trennt.