Kacken an der Havel: Warum diese deutsche Netflix-Serie mehr ist als ihr Name verspricht



Manchmal verrät ein Serientitel alles – und gleichzeitig gar nichts. „Kacken an der Havel“ klingt auf den ersten Blick nach billigem Klamauk, ist aber eine der ambitioniertesten deutschen Comedy-Produktionen, die Netflix bisher veröffentlicht hat. Seit dem 26. Februar 2026 ist die Serie auf der Streamingplattform verfügbar, und wer sich vom Namen nicht abschrecken lässt, bekommt eine Geschichte mit echtem Herz, skurrilen Figuren und einem überraschend berührenden Kern.

Von Berlin zurück ins Dorf

Im Mittelpunkt steht Toni, gespielt vom deutschen Rapper und Schauspieler Anton Schneider, besser bekannt als Fatoni. Toni hat sein brandenburgisches Heimatdorf Kacken an der Havel vor Jahren hinter sich gelassen, um in Berlin Karriere als Rapper zu machen. 18 Jahre später sieht die Realität ernüchternd aus: Er verdient seinen Lebensunterhalt als Pizzabäcker, während der Durchbruch auf sich warten lässt.

Als seine Mutter auf eigentümliche Weise stirbt – bei der Rettung einer Ente – muss Toni zurück in sein Heimatdorf. Dort wartet nicht nur sein junger Stiefvater Johnny Carrera (Dimitrij Schaad), sondern auch eine sprechende Babyente namens Tupac und ein buntes Dorfensemble, das nichts von normaler Dramaturgie hält. Den Höhepunkt der Überraschungen bildet sein 13-jähriger Sohn Charly (Sky Arndt), dessen Existenz Toni bis dahin vollkommen unbekannt war.

Die Serie bewegt sich bewusst im Spannungsfeld zwischen absurdem Humor und echten Gefühlen. Familienthemen, verpasste Chancen und die Frage, was Heimat eigentlich bedeutet, werden dabei nicht belehrend verhandelt, sondern in eine komische Erzählform eingebettet, die sowohl unterhält als auch nachdenklich stimmt.

Starkes Team hinter der Kamera

Hinter der Serie stehen die Brüder Alex und Dimitrij Schaad als Schöpfer und Autoren. Dass Dimitrij Schaad gleichzeitig eine der Hauptrollen übernimmt, macht die Produktion zu einem sehr persönlichen Projekt. Regie führten Alex Schaad gemeinsam mit Jano Ben Chaabane, das Drehbuch entstand in einem siebenköpfigen Autorenkollektiv – ein für deutsche Serienproduktionen noch ungewöhnlich kollaborativer Ansatz.

Produziert wurde die Serie von Warner Bros. International Television Production Deutschland, einem der erfahrensten TV-Produzenten im deutschsprachigen Raum. Executive Producer sind Bernd von Fehrn und Kristina Löbbert.

Die Besetzung liest sich wie ein Who’s who des zeitgenössischen deutschen Film- und Fernsehens: Neben Fatoni und Dimitrij Schaad sind Jördis Triebel, Marc Hosemann, Matthias Brandt und Edin Hasanovic in tragenden Rollen zu sehen. Veronica Ferres ist als Gastdarstellerin dabei. Die Erzählerin Runa Greiner führt als Stimme durch die Geschichte.

Globaler Start, lokales Herz

Netflix hat sichtlich in die Produktion investiert: „Kacken an der Havel“ wurde in 16 Sprachen synchronisiert, in acht davon wurden sogar alle Songs eigens lokalisiert – ein Aufwand, der sonst meist großen US-Produktionen vorbehalten bleibt. Seit dem 26. Februar 2026 ist die Serie in über 190 Ländern verfügbar.

Das ist bemerkenswert, weil die Serie inhaltlich sehr deutsch ist: Brandenburg, Kleinstadtmentalität, Rap-Szene, Vater-Sohn-Dynamiken. Dass Netflix diesen spezifisch lokalen Stoff für den globalen Markt aufbereitet hat, zeigt, dass das Interesse an authentisch deutschen Erzählungen international tatsächlich vorhanden ist – und nicht erst seit „Dark“ oder „How to Sell Drugs Online (Fast)“.

Wer sich die Serie noch nicht angeschaut hat: Der Titel ist Programm – aber auf die gute Art. Brandenburg war selten so unterhaltsam.